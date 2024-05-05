VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail hükümeti Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararı aldı
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri enerjisini yenilenebilir kaynaklardan alıyor
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2024 Pazar 11:28:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 11:28:00

İstanbul'da 1 Mayıs'ta polislere saldıran 12 kişi daha gözaltında

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle 12 kişi daha yakalandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı.

Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık, şüphelilerden 52'sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Etiketler : 1 mayıs emek ve dayanışma günü istanbul polis saldırı saldırgan
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX