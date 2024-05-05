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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
05 Mayıs 2024 Pazar 13:50:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 13:50:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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