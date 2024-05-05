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Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
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05 Mayıs 2024 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 14:02:00

Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Kaynak: AA

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Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyinin 2 bin metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hatay'da ise bu gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji sağanak yağış
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