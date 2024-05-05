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05 Mayıs 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 13:30:00

MHP bünyesinde "Ahmed Cevad Enstitüsü" kurulacak

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, MHP Genel Merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulacak. Enstitüde Türk dünyasına yönelik çalışmalar ele alınacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla Azerbaycan milli marşının ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin söz yazarı Ahmed Cevad'ın doğum gününün 132. yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulması kararı alındığını aktardı.

Enstitünün amacının, şairin çok yönlü çalışmaları, kültür, sanat, edebiyat olmak üzere, Türk dünyasına katkılarının araştırılması, Türk dünyasında ortak fikir ve duygu birliğinin genişletilmesine hizmet etmesi olduğunu aktaran Özdemir, enstitünün başına Bahçeli'nin tensipleriyle Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un getirildiğini kaydetti.

Özdemir, "Hayatı ve ortaya koyduğu eserler ile dönemin en parlak, en güçlü temsilcilerinden biri, milli duruşlu bir fikir adamı, hayırsever bir entelektüel olarak Türklük şuuru için yaptığı faaliyetler nedeniyle kurşuna dizilerek şehit edilen, adını Türk dünyasının edebiyat ve düşünce tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmış Ahmed Cevad'ın milli şuuru ve fedakarlığının, Türk birliği ve dirliği için gelecek nesillere de kaynak oluşturması arzu edilmektedir. Aziz ruhu şad olsun" ifadesini kullandı

Ahmed Cevad'ın doğumunun 132'nci yılında, ailesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, Türk Dünyası'na verdiği katkılardan dolayı 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim etmişti.

Etiketler : mhp devlet bahçeli ahmed cevad enstitüsü
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