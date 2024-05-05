Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, "Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, asırlardır doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 5, 2024
Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Bu kadim mesleğin mensupları, ebelerimizin #DünyaEbelerGünü'nü yürekten... pic.twitter.com/L5rBm4iOFs
- Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
- Yurdun doğu kesimlerinde ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor
- Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
- MHP bünyesinde "Ahmed Cevad Enstitüsü" kurulacak
- Emine Erdoğan'dan "Dünya Ebeler Günü" paylaşımı
- İstanbul'da 1 Mayıs'ta polislere saldıran 12 kişi daha gözaltında