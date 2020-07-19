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19 Temmuz 2020 Pazar 14:25:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 14:25:00

Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi

Kaynak: DHA

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ORDU'nun Altınordu ilçesinde 5 kişinin yaşadığı müstakil eve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya yuvarlandı. Duvarı yıkarak içeri giren ve çamaşır makinesine çarparak duran kaya evde hasara yol açtı.

Olay, saat 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Eve henüz nereden geldiği belli olmayan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya parçası yuvarlandı. Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi. Evde uyuyan 5 kişilik aile, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, maddi hasarın meydana geldiği evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘ÇAMAŞIR MAKİNESİ HAYATIMIZI KURTARDI’

Ev sahibi İnci Engin (56), sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade ederek, evin sallandığını söyledi. Şokun etkisiyle evin sürüklendiğini zannettiklerini anlatan Engin, “O sesle hepimiz kalktık ama taşı görmedik. Eve araba vurdu zannettik. Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu” dedi.

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