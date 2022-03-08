Verdiği tariflerle engelleri aşıyor

İzmirli görme engelli Rahime Çetin (43), Youtube kanalı açarak yemek tariflerini kanalına yüklemeye başladı. Küçük kızının kendisini videoya çektiğini, büyük kızının da videoları düzenlediğini belirten Çetin, "Kadınların toplumda var olabilmesi çok önemli. Ben de görme engelli bir kadın olarak mutfağımda yemek yaparak buna ortak oluyorum" dedi.

