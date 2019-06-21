Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 97 Afganistan, 35 Bangladeş, 6 İran ve 1 Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA