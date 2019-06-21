21 Haziran 2019 09:28 | Cuma
Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 139 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 97 Afganistan, 35 Bangladeş, 6 İran ve 1 Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Giresun'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı
- Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı
- İzmir'de eski eşe ve baldıza kanlı infazda korkunç detaylar
- Son dakika... Bartın'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
- Edirne'de askeri yasak bölgeye kanoyla girdi