Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Ekim

TERAZİ: SEVDİĞİ KİŞİYLE ARADAKİ HIZLICA BUZLAR ERİYOR

KOVA: DOSTLARINDAN GELECEK HABERLERE SEVİNEBİLİR

YENGEÇ: PARASAL KONULARDA ŞANSLI BİR DÖNGÜ İÇİNDE

İKİZLER: GİZLİ DÜŞMANLARI BİR BİR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Koç Burçları: Kariyerinizle ilgili güç kazanacaksınız, ancak açık düşmanlara ya da ortağınızdan gelecek hileli davranışlara dikkat.

Boğa Burçları: Hukuksal konulardan yana oldukça şanslısınız. Çalışma arkadaşlarınızla çekişmemeye özen gösterirseniz sizin için iyi olabilir.

İkizler Burcu: Finansal konularla ilgili güç ve motivasyon kazanacaksınız. Çocuğunuzun sağlığı ve eski sevgiliye dikkat.

Yengeç Burcu: Evliliğiniz içerisinde eşinizin manipülasyonlarına oldukça açıksınız. Evinizin içerisinde dengeyi bulmak zor olabilir.

Aslan Burcu: Çalışma ortamınızda güç gösterileri canınızı sıkabilir. Yeni sözleşme ve istifalar yakın gibi görünüyor.

Başak Burcu: Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi mutlu ederken, parasal konulardaki atılımlara dikkat.

Terazi Burcu: Evinizin içerisinde geçmişte yaşadığınız sıkıntıların tekrarlanması muhtemel, bugün ben egosunda olursanız sıkıntı yaşamanız muhtemel.

Akrep Burcu: Gizli düşmanlıklara açık bir süreçten geçmektesiniz. Yeni sözleşme, anlaşmalar ve konuşmalarınızı bu doğrultuda yapmanız size fayda sağlayacaktır.

Yay Burcu: Hayalleriniz gerçeğe dönerken, bu süreç içerisinde değer verdiğiniz konularla kişilerin size verdiği tepkiler arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayat sizin hayatınız, keyfini çıkarın derim.

Oğlak Burcu: Kariyer, otorite ve babanızla ilgili konular, eşinizle yaşadığınız çıkmazlar ruhunuzu sıkıyor olabilir. Gücünüzü toparlarsanız projelerinizle ses getireceksiniz.

Kova Burcu: Gizli kalan bir yapınız ve yaşadığınız gizli olaylar bulunuyor olabilir. Peki bu süreçlerden geçerken, iç dünyanızda dengeyi bulabiliyor musunuz? Bu günlerde bu soruların cevaplarını alacaksınız.

Balık Burcu: Topluluklar içerisinde güç kazanacaksınız. Önemli konularda hakkınızı aradığınız süreçlerden geçerken 2022 ortasıyla birlikte bugünlerde yaşadığınız zorlukların meyvelerini toparlayacaksınız.