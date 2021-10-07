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07 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Ekim

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 07 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

YAY: KIRILAN HAYALLERİNİN YERİNE YENİLERİ İNŞA EDİLECEK

TERAZİ: DOST ÇEVRESİ SAYESİNDE GÜNÜNÜ KEYİFLİ GEÇİREBİLİR

BOĞA: KARİYERİNDE SÜRPRİZ KAPILARIN AÇILMASI MÜMKÜN

KOVA: GÖZLERDEN UZAK SÜRPRİZ BİR AŞKA YELKEN AÇIYOR

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün iletişiminizin çok yoğun olduğu bir gün. Aile büyükleriniz ve yakın akrabalarınızın size ihtiyacı olan günlerden geçmektesiniz. Hayatınızda şansınızı döndürecek güzel bir haberi onlara vermek üzeresiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Uzunca yıllardır affedemediğiniz aile kökeninizdeki kişilerden haberler alma ve karşılaşmalar görünüyor. Hakkınızı ararken gerginliği arttırabilir ve olayları büyütebilirsiniz, aman dikkat. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat edin.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Parasal konularla ilgili şansınızın döndüğü bir süreç içerisindesiniz. Önemli anlaşmalar yapmak, mevcut işlerinizi büyütmek ve geliştirmek için gökyüzü sizden yana. Kimsenin sözüne aldırış etmeden kendi bildiğinizi yapmanız gereken günler.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Kendinizi ifade ederken içten olan davranışlarınızla çevrenizde hayranlık kazanıyorsunuz. Uzunca süredir gizli tutmaya çalıştığınız bazı parasal girişimleriniz için adımlar atabilirsiniz. Gönül meselelerinde son zamanların en iyi günleri olabilir, aşka açıksınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün ruhsal anlamda kendinizi aşırı duygusal hissedebilirsiniz. Sırlarınızı verdiğiniz kişilerin gerçek yüzlerini görmek üzeresiniz, içinizdeki sesi dinlerseniz zararlı çıkmazsınız. Sağlıktan yana şanslı günler ama yine de pandemide dikkatli olmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün arkadaş ortamınızdaki bazı kişilerin karanlıkta kalan yanlarını fark edeceksiniz. Uluslararası bir projede çalışıyorsanız girişimlerinizi büyütmek için adımlar atabilirsiniz. Sağlık sorunları yaşanabilir özellikle beslenmenize dikkat etmelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızın içerisindeki negatif olan ne varsa arkanızda bırakmanız için güzel bir gün. İlahi kaynaktan yardım alacak ve ruhsal anlamda dualarızın sizi koruyup kolladığını fark edeceksiniz. Aile bireylerinizle olası kırgınlıklarda alttan alan siz olursanız daha mutlu olabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci gösteriyor. Önemli bir karar aşamasında olabilir ve hayallerinizdeki planları gerçekleştirmek için içinizdeki motivasyonu yakalayacağınız bir gün. Mide rahatsızlıklarına açık bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Akrabalarınızdan aldığınız haberler karşısında biraz şaşıracağınız bir günü gösteriyor. Olan biten pek çok konuyu aşabilmek için biraz zamanınız olabilir. Finansal kaynakları aşırı harcamamaya ve borçlanmalara dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Çevrenizdeki pek çok kişi ile empati kurarken daha rahat olacaksınız. Evinizin içerisinde ailenizle birlikte olmaktan çok mutlu olacaksınız. Eşinizin sizden beklediği finansal önemli bir atılım olabilir. Sağlıktan yana şanslı bir dönnemdesiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir görüşemediğiniz dostlarınızdan gelebilecek haberler karşısında çok mutlu olacaksınız. Sağlığınızı riske atmamanız için kalabalık ortamlara karışmamanızı önerebilirim. Sevdiğiniz kişiye söylemek istediğiniz güzel bir haber için sabırsızlanıyor olabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Şansınızın döndüğü yeni bir sürecin başladığını gösteriyor. İş konularında yeni bir atılım yapmak için gökyüzü sizi destekliyor. Küs olduğunuz bir arkadaşınız ile yeniden bir araya gelebilir veya karşılaşabilirsiniz, kapıları hemen kapatmayın derim.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları - 07 Ekim burçlar
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