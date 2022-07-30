Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 30 Temmuz

AŞK ARAYANLAR SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN

2 Ağustos'ta Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Hem aşk hayatınızda, hem de sosyal ilişkilerinizde yenilikler gündeme gelebilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız mümkün olabilir.

31 Temmuz günü Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Daha önceden almış olduğunuz kararları sorgulayabilirsiniz. Zihinsel bağlamda karamsarlık, umutsuzluk ve kaygı ön planda olabilir. Bardağın dolu yarısını görmeye çalışın. Korkularınızla yüzleşin. Şekilci ve önyargılı olmayın. Detaylarda kaybolmak yerine büyük resmi görün. Eğitim, sözleşmeler ve seyahatler bağlamında önünüze çıkan engelleri aşın. Gerçekçi olun.

ŞANSLI VE CESUR

1 Ağustos günü Güneş ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Mars ise Kuzey Ay Düğümü ile aynı hizada olacak. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için adım atabilirsiniz. Kendinizi daha şanslı ve cesur hissedebilirsiniz. Risk alarak kendi sınırlarınızı aşabilirsiniz. Maddi konularda fırsatlar önünüze gelebilir. Yurtdışı seyahat programı yapabilirsiniz. 2 Ağustos günü Mars ile Uranüs aynı hizada olacaklar. Kaza ve beladan uzak durmak için önlem alın. Dünyada kazalar, patlamalar, yangınlar, şiddet olayları ve skandallar gündeme gelebilir. Bireysel açıdan dengede olmaya çalışın. Fevri olmayın. Düşünmeden harekete geçmeyin. Eğer dengede olursanız hayatınıza yeni bir yön verecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Hatta daha önce aklınıza gelmemiş olan yeni yöntemlerle hedefinize ulaşabilirsiniz. Aynı gün Venüs ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Hem aşk hayatınızda hem de sosyal ilişkilerinizde yenilikler gündeme gelebilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız mümkün olabilir. Mevcut ilişkide ise arzu ettiğiniz değişimi gerçekleştirebilirsiniz.

HATADAN KORKMAYIN

3 Ağustos günü Venüs ile Mars arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde daha cesur ve net hareket edebilirsiniz. Arzularınızı karşı tarafa açık bir şekilde ifade edebilirsiniz. Hayattan daha fazla keyif almanız mümkün olacak. Yaratıcılığınızı ortaya koyacaksınız. Maddi konularla ilgili olarak da inisiyatif kullanabilirsiniz. 4 Ağustos günü Merkür Başak Burcu'na geçecek. 26 Ağustos gününe kadar iletişim, karar alma, eğitim, sözleşmeler, seyahatler ve ticaret bağlamında genel olarak olumlu bir akış söz konusu olacak. Ancak takıntılı olmayın. Hata yapmaktan korkmayın. Büyük resmi görün. Ve aşırı eleştirel olmamaya çalışın.

1-7 AĞUSTOS HAFTASI

KOÇ

Hafta genelinde maddi konular odak noktanızda olacaktır. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs ile hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Kazancınızı arttıracak yeni ve ani oluşacak bir girişim fırsatı yakalayabilirsiniz. Ekstradan evden çalışma düzeni içerisine girmeniz durumunda kendinize daha konforlu şartlar yaratmış olursunuz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim trafiğinde artış olabilir.

BOĞA

Bireysel olarak yönelmek istediğiniz konular bu hafta boyunca odak noktanızda olacaktır. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Bu kavuşum sizin için yeniden bir doğuş gibi adlandırılabilir. Hayatınızın her alanında yeniliklere açık olun. Yakınlarınızdan alacağınız destekle çok daha özgür hareket edebileceksiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle partnerinizle veya çocuğunuz ile çok daha sağlıklı iletişim kurabilme imkanı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Yalnız kalarak kendi iç dünyanızı besleyecek aktivitelere yönelebilirsiniz. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Hırslarınızdan uzaklaşıp sizi özgürleştirecek manevi arayışlar içerisine girebilirsiniz. Sizler için ruhen bir değişim döngüsü başlayacak. Enerji veya meditasyon tarzı çalışmalarla şimdiye kadar ortaya çıkmayan bir yeteneğinizin olduğunu fark edebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle ailenizle birlikte olacağınız planlar içerisine girebilirsiniz. Ev ya da arsa alımı gibi konularda sözleşme yapma imkanı yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ

Arkadaşlarınızla sosyalleşerek keyifli organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Uzun zamandır gerçeklemesini istediğiniz hayallerinizi hızla gerçeğe döndürme şansı yakalayabilirsiniz. Samimi ve içten tavrınız sayesinde sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle ticari işleriniz hareketlenebilir, yeni bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.

ASLAN

Kariyerinize, iş yaşamınızdaki üstlerle olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Kariyerinizle ilgili ani gelişecek fırsatlara hazırlıklı olun. Kendinize daha özgür çalışabilecek bir alan yaratabileceksiniz. Psikolojik olarak huzurlu hissedişiniz işinize de olumlu şekilde yansıyacaktır. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle iletişim yeteneklerinizi kullanarak kendinize iyi bir gelir kaynağı yaratabilirsiniz.

BAŞAK

Yurtdışı bağlantılı konular, hukuksal konular, uzak akrabalarınızla ilgili gündemleriniz oluşabilir.

Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Vize veya oturum başvurunuz sürpriz bir şekilde olumlu sonuçlanabilir. Davanız varsa hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak bir eğitim programına yazılabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle kendinizle, amacınızla ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İkna kabiliyetinizi kullanarak insanlar üzerinde etki yaratabilirsiniz.

TERAZİ

Miras, alacak, başkalarının maddi gücünden fayda sağlama gibi dış kaynaklarla ilgili gündeminiz oluşabilir.

Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Beklenmedik bir hak sahibi olma, miras elde etme veya kredinin çıkmasıyla harekete geçme gibi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Dışarıdan aldığınız maddi desteği iş amaçlı hedefledikleriniz adına kullanabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle planlarınızı geçmiş deneyimlerinizi düşünerek ele alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Düşüncelerinizi bir süreliğine kendi içinizde tutabilirsiniz.

AKREP

Eşinizle, ortağınızla veya iş birliğinde bulunduğunuz kişilerle olan ikili ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir.

Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Partneriniz tarafından yapılacak beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç ilgilenmediğiniz, sıra dışı olarak algıladığınız alanlarla ilgili danışmanlık alabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle sosyal medya paylaşımlarınızla çevrenizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.

YAY

İş çevrenizde gelişebilecek olaylar, rutin yaşamınızın gündemi ön planda olacaktır. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Çalışma koşullarınızda ileriye yönelik hızlı bir yapılanma süreci başlayabilir. Maddi imkanlarınızı kullanarak monoton geçen günlerinizi değiştirecek planlar içerisine girebilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle yeni bir iş teklifi alabilir, detaylara olan hakimiyet yeteneğinizle üstlerinizden olumlu geri dönüş alabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Aşk hayatınızdaki gelişmeler, tatil planları, eğlenceli aktivitelerde bulunma sayesinde kendinizi keyifli hissedebilirsiniz. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. Uzun zamandır devam eden yalnızlık durumunuz aniden gelişen bir tanışmayla renklenebilir. Spora veya yeni bir spor dalına başlamak yaşam tarzınızın değişimine sebep olabilir. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle bir davanız varsa onunla ilgili gündeminiz olabilir. Yurtdışı bağlantılı bir eğitim programına katılabilirsiniz.

KOVA

Eviniz, ev içi yaşamınız, aileniz ile konular gündeminizi meşgul edebilir. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. İleriye dönük yatırım amaçlı gayrimenkul alımı için girişimde bulunabilirsiniz. Eviniz içerisinde değişim yapmak veya taşınmak için harekete geçebilirsiniz. Bir süre işleri evden yürütecek fırsatı yakalayabilirsiniz. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle kredi başvurusu, vergi indirimi, ortak mallar gibi konularla ile ilgili beklediğiniz haberler gelebilir.

BALIK

Yakın çevrenizle aranızda oluşacak konular, ticari işlerinizle ilgili gelişmeler önceliğiniz olabilir. Haftanın başlamasıyla Mars hem Uranüs hem de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacak. İleriye dönük yakınlarınızla yepyeni planlar içerisine girebilirsiniz. İş yaşamınız ile ilgili belli başlı düşünceleriniz değişmeye başlayacak. Bu değişimin başlaması özel hayatınıza olumlu şekilde yansıyabilir. İlerleyen günlerde Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle eşinizle aklınızdakileri paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ortaklaşa işlere imza atabilir, hatta sözleşme yapma imkanı bulabilirsiniz.