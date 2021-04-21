Umutlandıran kalp nakli

Beyza Nur Hona, kalp nakli olduktan sonra her geçen gün kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Uygun kalbin bulunduğunu öğrendiğinde ağladığını belirten Hona, "Yapay kalple yaşamak kolay değil. Kovid-19 sürecinde kalp nakli olamam diye düşünüyordum. Nakiller azaldı. Ama uygun kalp bulunduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Hastanede kalp nakli olmayı bekleyen arkadaşlarım var. İnşallah bağışlar artar, onlar da en kısa sürede nakil olup sağlıklarına kavuşur. Bunu çok istiyorum. Onlara da hep moral veriyorum." diye konuştu. Sağlık sorunları nedeniyle okuluna devam edemediğini hatırlatan Hona, yeni kalbiyle eğitim hayatını tamamlayıp öğretmen olmak istediğini aktardı. Anne Aysel Şimşek ise kızının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kızını yaşama bağlayacak olan kalp bulunduğu zaman evlatlarını kaybeden aile için üzüldüğünü dile getiren Şimşek, "Aileler beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlasın ki organ nakli bekleyen hastalara umut olsunlar. Kızım organ nakil olmasına rağmen bana kendisinin organlarını bağışlamam konusunda vasiyette bulundu." diye konuştu. İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nin nakil sürecinde kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Şimşek, derneğin kızı için gerekli olan ilaçları karşıladığını vurguladı.



Hona ile aynı serviste kalp bekleyen 16 yaşındaki Kader Gökbaş ise yaşamını 2 yıldır yapay kalp cihazıyla sürdürdüğünü anlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan organ bağışlarının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Gökbaş, "Beyza Nur'un kalp nakli olması hepimizi umutlandırdı ve sevindirdi. Sağlık durumu da çok iyi. Herkes organ bağışında bulunsun. Bir hayat kayboluyor ama başka hayata umut oluyorlar." diye konuştu.

Münire Cemre Yılmaz da 3 yıldır kalp nakli beklediğini ifade ederek, "Beyza Nur ablaya uygun kalbin bulunduğunu öğrenince hepimiz çok mutlu olduk. Kovid-19 sürecinde organ bağışı az olduğu için onun nakil olması bizim için motivasyon kaynağı oldu. Ben de nakil olana kadar hastanede kalacağım. İnşallah bana da bir kalp bulunur ve sağlığıma kavuşurum." dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da Kovid-19 sürecinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bağış azlığı nedeniyle kalp nakillerinin bir hayli düştüğünü söyledi. Beyza Nur'un yaşadığı hastalıklara rağmen hiçbir zaman moralini bozmadığını anlatan Tutar, "O hep mücadele etti. Uygun kalbin bulunmasıyla birlikte servisteki diğer çocuklara umut oldu. Sağlık durumu çok iyi." ifadelerini kullandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversite bünyesinde hizmet veren organ nakil uygulama ve araştırma merkezinin Türkiye'de bu konuda önemli bir referans merkezi olduğunu belirterek, organ bağışına yönelik farkındalığın artması konusunda da çalışma yaptıklarını kaydetti.