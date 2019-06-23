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23 Haziran 2019 20:57 | Pazar

'Türkiye'yi gönlümle seçtim'

Elke Lale van Achterberg, Hollandalı doktorun ihmaliyle bacağını kaybetti. Tekerlekli Sandalye Eskrim Milli Takımı oyuncusu genç kız: 'Kendimi Hollandalı değil Türk görüyorum."

Hollanda doğumlu Elke Lale van Achterberg, 8 yıl önce 11 yaşındayken evde kardeşiyle oynadığı sırada ayak parmağını kırdı. Hollandalı doktorların “Buz koyun geçer” demesine rağmen ağrıları dinmeyen Lale’nin sol ayağındaki kırık, bacağındaki sinirleri zedeledi. O dönem ritmik cimnastik yapan küçük kızın ayağı gün geçtikçe hissizleşti ve hareket yeteneğini kaybetti. Yürüme kaybı yaşayan Lale, 2012’de tekerlekli sandalye eskrimiyle tanışınca yaşamı değişti.

BACAĞINI KESTİRDİ

Lale, 15 yaşına geldiğinde hayatının en önemli kararını vererek bacağının kesilmesini istedi. Sandalye eskrimine gönülden bağlanan genç kız, 2017’de kendi yaş kategorilerinde dünya sıralamasında zirveye çıktı. Aynı yıl Hollanda’daki 7DaysNL tarafından yılın genci seçildi. 2018’de de “Hollanda’da İlham Veren 100 Genç” listesinde gösterildi. Ancak aradığı desteği Türkiye’de buldu.

ESAS OLAN BAYRAK

Tekerlekli Sandalye Eskrim Milli Takımı formasıyla Varşova’daki şampiyonaya hazırlanan sporcunun hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmak. Alman basınına konuşan Lale, Hollanda’da futbol, hokey ve tenis dışındaki dallara fazla ilgi gösterilmediğinden yakındı. Türkiye’de kimin hangi sporu yaptığından öte, ülkenin bayrağını taşımanın ilgi görmek için yeterli olduğunu kaydeden genç kız, Türkiye'yi seçmesinde maddi ve manevi desteğin çok etkili olduğunu ifade etti. Annesi Sapancalı olan Lale, Türkçe öğrenmeye de kararlı: “Türkiye'de yaşamasam da, karakter olarak Hollandalı’dan ziyade Türk’üm. Aynaya baktığımda olduğum kişiyle mutluyum ve gurur duyuyorum.”

Maskemi takar takmaz canavara dönüşüyorum

19 yaşındaki Elke Lale kendisinden ‘canavar’ diye bahsediyor: “Eskrim maskemi takar takmaz; tatlı küçük kızdan, kazanmak isteyen bir canavara dönüşüyorum. Piste çıktığımda içimdeki farklı kişilik ortaya çıkıyor. Savaşmak, küçük büyük her puanı haneme yazdırmak istiyorum.”

Sağlam modele 400, bana 20 euro

Moda tasarımı okuyan Lale, 2 yıl önce Amsterdam’da ilk ampüte model olarak podyuma çıktı. Hollanda’daki bir yarışmada da defile sergileyerek 2'nci oldu. Uğradığı eşitsizliği ise şöyle dile getirdi: “İki bacağı sağlam olan bir modele 400 euro ödendi. Bana da 20 euroluk hediye çeki verildi."

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