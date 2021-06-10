Türkiye geneli için son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

10 Haziran hava durumu raporu nedir? Bu gün sağanak yağış var mı? 10 Haziran hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Akdeniz, İç Anadolu, Ege'nin güneydoğusu, batı ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz (Hatay dışında),İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık