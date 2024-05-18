Çobanların yayla yolculuğu başladı
Karadeniz'de küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan çobanlar, yaklaşık 4 gün sürecek yolculuğun ardından konaklayacakları yaylalara ulaşıyor.
Karadeniz'de havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan çobanlar, yaklaşık 4 gün sürecek yolculuğun ardından konaklayacakları yaylalara ulaşıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı bazı mahallelerden küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan çobanlar, yol boyunca verdikleri molalarda çay eşliğinde karınlarını doyurup dinleniyor.