Balkan kıyafetleri müze olacak

Yugoslavya döneminde Karadağ ile Sırbistan arasındaki bir balıkçı kasabasında doğan ve 2 aylıkken ailesiyle Türkiye'ye göç eden Müesser Kurt, 30 yıldır İstanbul'da Balkan kadın kıyafetleri tasarlıyor ve dikiyor.

Balkan kültürünü, düzenlediği defileler ve sergilerle yaşatan Kurt, özellikle Boşnak kına kıyafetleri, abiye ve gelinlik tasarlıyor. Kurt, topladığı 500'e yakın Balkan kıyafetiyle "Göç Müzesi" kurmak için çalışıyor.