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18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 18:30:00

Kesim sırasında büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişi tutuklandı

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Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesinin sosyal medyada yayımlanması üzerine 5 kişi tutuklandı.

Kentte bulunan et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvanı etkisiz hale getirmek isteyen ancak bu sırada hayvana eziyet eden 5 kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.

Görüntülerin tepkiye neden olması üzerine Amasya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kentteki et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülerin yer almasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi doğrultusunda yürütülen araştırma neticesinde şüpheliler İ.T, N.T, H.S, E.Ç. ve A.A'nın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat doğrultusunda işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, kesim sırasında kaçan hayvanın kafasına şüphelilerin sopa ve baltayla vurduğu görülüyor.

BAKAN YUMAKLI: SÖZ KONUSU İŞLETME HAKKINDA GEREKLİ İDARİ YAPTIRIM UYGULANMAKTADIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesici aletlerle eziyet eden kişiler ve işletme hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Amasya'da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır" dedi.

ADALET BAKAN TUNÇ: 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."

Etiketler : hayvan kesimi amasya et tesisleri eziyet skandalı
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