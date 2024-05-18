VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:21:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:21:00

İhbar üzerine gidilen evde korkutucu patlama! 5'i asker 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5'i jandarma 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

5 ASKER İLE 2 SİVİL YARALANDI

Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler : jandarma patlama Karayaka Beldesi
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Motive'li gece

Motive'li gece
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Film gibi konser

Film gibi konser
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX