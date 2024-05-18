İhbar üzerine gidilen evde korkutucu patlama! 5'i asker 7 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5'i jandarma 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
5 ASKER İLE 2 SİVİL YARALANDI
Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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