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18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:53:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:53:00

İsrail basınında çarpıcı iddia: ABD ve İran temsilcileri Umman'da 'gizli' toplantı yaptı

Kaynak: TRT Haber

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İsrail basını, ABD ve İran'dan temsilcilerin birkaç gün önce Umman'da Orta Doğu'daki gerilimi kontrol altına almak için "gizli bir toplantı" yaptığını aktardı.

İsrail'de İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "(14 Mayıs) Salı günü ABD ve İran Orta Doğu'daki gerilime ilişkin Umman'da gizli görüşmelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Gizli görüşmelere ABD tarafından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile İran Özel Temsilcisi Abram Paley'in katıldığı belirtilirken, İran tarafına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu görüşmenin, Umman'da ocak ayında yapılan benzer bir toplantıdan bu yana iki taraf arasındaki ilk dolaylı müzakere turu olduğu aktarıldı.

Dolaylı müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda İran'ın İsrail'e saldırmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, ABD yönetiminin Orta Doğu'daki krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

ABD'nin, İran'ın bölgedeki vekilleri ve müttefikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inandığı, bu gruplar arasında Lübnan'daki Hizbullah, Suriye ve Irak'ta ABD kuvvetlerine saldırılar düzenleyen milisler ve hâlen Kızıldeniz'de gemilere saldıran Yemen'deki Husilerin yer aldığı kaydedildi.

Görüşmelerde, söz konusu saldırıların İran ve bölgedeki işbirlikçileri üzerinde ne gibi sonuçları olabileceğini açıklayan ABD'nin, İran'ın nükleer programını ilerletmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdiği aktarıldı.

Etiketler : görüşme gizli İran ABD
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