VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:11:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:11:00

Türkiye'den İsrail'e 4 fotoğraf ile ders!

ABONE OL

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam eden İsrail Bakan İsrael Katz'a, Dışişleri Bakanlığı 4 fotoğrafla yanıt verdi. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı (AA) kareleriyle yanıt verdi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz'a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.

Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

Etiketler : İsrail Bakanı Gazze Saldırısı Dışişleri Bakanlığı
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Motive'li gece

Motive'li gece
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX