18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:11:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:11:00
Türkiye'den İsrail'e 4 fotoğraf ile ders!
Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam eden İsrail Bakan İsrael Katz'a, Dışişleri Bakanlığı 4 fotoğrafla yanıt verdi. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı (AA) kareleriyle yanıt verdi.Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz'a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.
Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz'a yanıtımız: pic.twitter.com/jlG3Zr2tMU— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 18, 2024
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