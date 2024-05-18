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18 Mayıs 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 08:30:00

Doğum gününde yeniden doğdu

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62 yaşındaki Kadir Yıldırım, 14 yıl önce eşine kan vermek isterken, Hepatit B olduğunu öğrendi. Hastalığının ilerlemesiyle karaciğer fonksiyonlarını kaybeden üç çocuk babası doğum gününde kadavradan alınan organla sağlığına kavuştu.

HEP HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Kadir Yıldırım, 2010 yılında eşine kan vermek isterken yaptırdığı tahlil sırasında Hepatit B hastası olduğunu öğrendi. Zaman içerisinde hastalığının ilerlemesi nedeniyle karaciğer fonksiyonlarını kaybeden Yıldırım için 4 ay önce uygun karaciğer bulundu ancak çıkan organ nakle uygun olmadığı için son anda nakil gerçekleştirilemedi.

'YENİDEN DÜNYAYA GELDİM'

Sağlık durumu gittikçe kötüleşen Yıldırım'a mutlu haber 62.doğum günü olan 20 Mart sabahı geldi. İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğeri, gerekli olan tetkiklerin ardından doğum gününde Yıldırım'a nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen Yıldırım, "Doğum günümde nakil oldum, yeniden dünyaya geldim. İkinci bir doğum oldu benim için" dedi.

Etiketler : kütahya hepatit b karaciğer organ nakli
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