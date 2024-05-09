Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Güngör, önceki akşam İpekyol ve Elie Saab'ın iş birliği ile gerçekleştirilen defileye katıldı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'yla arkadaş olduklarını dile getirdi. Oyuncu, 'Sıla, iyi arkadaşım. Sette uyumlu çalışıyoruz sorun yok" diyerek, yazılanları yalanladı. Modayla arasının iyi olduğunu dile getiren oyuncu, "Kendime yakıştırdığım ve içimde rahat olduğum şeyleri giymeyi tercih ediyorum" dedi.