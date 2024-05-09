VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı!
Borsa güne 10.274,38 puandan başladı
Doğu Karadeniz'de Türk somonu ihracatı 44 milyon dolar kazandırdı
Fahri Trafik Müfettişliği'nde önemli değişiklik!
SGK 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Zeigarnik Etkisi Nedir?
09 Mayıs 2024 Perşembe 06:58:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 06:58:00

Sıla sevgilim değil, arkadaşım

ABONE OL

Oyuncu Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla aşk yaşadıklarını haberlerine açıklık getirdi.

Güngör, önceki akşam İpekyol ve Elie Saab'ın iş birliği ile gerçekleştirilen defileye katıldı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'yla arkadaş olduklarını dile getirdi. Oyuncu, 'Sıla, iyi arkadaşım. Sette uyumlu çalışıyoruz sorun yok" diyerek, yazılanları yalanladı. Modayla arasının iyi olduğunu dile getiren oyuncu, "Kendime yakıştırdığım ve içimde rahat olduğum şeyleri giymeyi tercih ediyorum" dedi.

Etiketler : sıla türkoğlu doğukan güngör arkadaş
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu
Motive'li gece

Motive'li gece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX