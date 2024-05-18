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18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:24:00

'Milli Görev Bilgisayarı' kullanıldı: F-16'lardan nokta atışı

Kaynak: TRT Haber

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ASELSAN'ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarının kullanıldığı test atışları başarıyla gerçekleştirdi, hedefler tam isabetle vuruldu.

ASELSAN, Milli Görev Bilgisayarı'nın kullanıldığı test atışlarının görüntüleri paylaştı.

F-16 Savaş uçakları 15 bin fitten ,,, Milli Görev Bilgisayarı kullanarak hedefleri tam isabetle vurdu.

LAZER GÜDÜMLÜ KİTLER KULLANILDI

Kullanılan mühimmatların da ASELSAN tarafından üretilen lazer güdümlü kitler olduğu belirtildi.

Milli Görev Bilgisayarı,,,pilota görevi sırasında gelişmiş işlem ve grafik üretme kabiliyeti ile büyük destek sağlıyor.

Etiketler : F-16 savaş uçağı yerli mühimmatlar ASELSAN görüntüleri
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