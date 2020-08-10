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10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:30:00

Tartıştığı sevgilisini benzin döküp yaktı!

Kaynak: İHA

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Olayda, birlikte yaşadığı kadını ağaç kesme motorunun benziniyle yakan şahıs daha sonra aynı benzinle kendisini de ateşe verdi. Feci şekilde yanan genç kadın ise hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile birlikte yaşadığı öğrenilen Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AĞAÇ KESME MOTORUNUN BENZİNİ İLE YAKTI

İHA'nın haberine göre, hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem arkadaşını hem de kendisini yaktığını beyan ettiği öğrenildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesine sevk edildi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun’un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten mahalle muhtarı Osman Nuri İnal, "Beklemediğimiz bir durumdu. 1 yıldır beraber yaşıyorlarmış, aralarında çıkan tartışma sonrası bu olay yaşanmış" diye konuştu. Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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