Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kocaeli Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı.
Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.
Suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
(DHA)
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