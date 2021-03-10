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10 Mart 2021 Çarşamba 07:35:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 07:35:00

Süt annesi bir eşek!

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, doğum sırasında annesi ölen oğlağa eşek annelik yapıyor. Oğlağa 'öksüz' adı verildi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, doğum sırasında annesi ölen oğlağa eşek annelik yapıyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, doğum sırasında annesi ölen oğlağa eşek annelik yapıyor. İlçeye bağlı Köseceli beldesinde besicilik yapan Ali Şahin'in (45) gebe keçisi, doğumun ardından öldü. Şahin, annesi ölen yavru oğlağa biberonla süt vermeye çalıştı. Biberondaki sütü kabul etmeyen oğlağı koyunlar da emzirmedi.

Ancak, bir süre sonra oğlak, eşeğin memesinden süt emmeye başladı. Bu durumu görünce şaşkınlık yaşayan Şahin, "Oğlağımız doğumda annesini kaybetti. Emzirmek için biberondaki sütü kabul etmiyor. Diğer, koyunlarımız da oğlağı emzirmedi. En son eşeğin sütünü içti ve bu durum bizi şaşkına çevirdi" dedi.Şahin, evlerinin maskotu haline gelen ve 'öksüz' adını verdikleri oğlağı eşeğin yanına götürerek beslenmesini sağlıyor.

Etiketler : eşek süt anne oğlak ali şahin
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