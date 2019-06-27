Sultanbeyli’deki kavgada 1 genç böyle bıçaklandı

Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi. Kavga eden gençler birbirlerine sokakta kovalayarak bıçaklarla saldırdılar. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Yaşanan bıçaklı kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençler kavga bıçaklara birbirlerine saldırıyorlar, o esnada çevredekilerde büyük panik yaşayarak kaçıyorlar.

İHA