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26 Haziran 2019 12:40 | Çarşamba

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimini duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklamanın yapılmanın hemen ardından internette sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılmaya başlandı. Sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve tercihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimini açıkladı. Bu açıklamanın yapılmasının hemen ardından sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar gözlerini son dakika haberlerine çevirdiler. Sözleşmeli öğretmen tercihleri, atama ve göreve başlama tarihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte Sözleşmeli öğretmen atama takvimi sizlerle... 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU! 

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre eğitim kurumu tercihlerinin alınması 30 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta son bulacak.  

KİMLER  TERCİH YAPABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih etme hakkına sahipler. 

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de görevlerine başlayabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11)

İngilizce (bin 960)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922)

Okul Öncesi (bin 599)

İlköğretim Matematik (bin 448)

Özel Eğitim (bin 410)

Rehberlik (bin 120)

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149)

Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)

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