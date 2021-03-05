Sokak hayvanları için iyilik mesaisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan avukat Vahit Çevik, 10 yıldır sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor. Her sabah ilk işi ofis olarak da kullandığı evindeki hayvanların karınlarını doyurup doğa turu yapmak olan Çevik, daha sonra otomobiline binerek diğer ihtiyaç sahibi hayvanların yanına koşuyor. Çevik'in, evinde sürekli baktığı ikisi engelli 4 kedi, 2 de köpek bulunuyor. Her sabah köpeklerini doğa turuna çıkartıyor.

