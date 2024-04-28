Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

28 Nisan 2024 Pazar 17:52:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 17:52:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine taziye mesajı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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