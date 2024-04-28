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28 Nisan 2024 Pazar 17:25:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 17:25:00

Ekrem İmamoğlu, Hamas'a terör örgütü dedi

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CNN'e konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. İmamoğlu'nun bu sözleri ise İsrail medyasında geniş yer buldu.

ABD merkezli CNN'e konuşan İmamoğlu, Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü açıklayan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.

İSRAİL MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine ise İsrail basını geniş yer verdi. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, İmamoğlu'nun röportajını paylaştı.

Etiketler : İmamoğlu Hamas İBB Başkanı CNN
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