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Göztepe Süper Lig'de
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28 Nisan 2024 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 18:20:00

Göztepe Süper Lig'de

Kaynak: TRT SPOR

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Göztepe, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Başkent ekibi ise 47 puanda kaldı.

Etiketler : Göztepe Trendyol Süper Lig
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