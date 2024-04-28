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28 Nisan 2024 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 15:11:00

İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, 15-21 Nisan'da günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1314 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1306 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Etiketler : istanbul havalimanı uçuş avrupa
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