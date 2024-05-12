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12 Mayıs 2024 Pazar 21:56:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 21:56:00

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, "aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikalarının" artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline geldiğini bildirdi.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail'in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

Etiketler : İsrail hükümeti soykırım politikaları tehdit haline
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