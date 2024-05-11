İyileştiren rotalar

Spiritüel aktivitele, yoga, meditasyon, veganlık gibi konular gündeme gelince Hindistan da ilk akla gelen yerlerden biri oluyor. Hindistan'ın en güzel bölgelerinden biri olan Kerala spiritüellikle anılıyor. Batı Ghat Dağları ile Arap Denizi arasında bulunan bu harika coğrafya; büyüleyici durgun suları, bereketli yeşillikleri, el değmemiş sahilleri, baharat ve çay plantasyonlarıyla ziyaretçilerine rüya gibi bir tatil vaat ediyor. Kumarakom'un durgun sularında yüzmekten, çay tarlalarında yürüyüş yapmaya ve Ayurvedik bir SPA'da dinlenmeye kadar pek çok detay büyüleyici deneyim Kerala'da sizleri bekliyor.

GÖRKEMLİ TAPINAKLAR

İlham verici doğal çevresi ile uzun süredir şifa ve iç gözlemle tanınan özel yerlerden bir diğeri ise Güneydoğu Asya'nın sakin köşeleri Tayland & Laos. özellikle tüm konuklarını sağlık hareketinin bir parçası olmaya davet eden Tayland, muhteşem doğası ve kristal berraklığındaki sularıyla başınızı döndürecek kadar büyüleyici. Tarihte Lan Na Krallığı'nın başkentliğini yapmış olan Chiang Rai görkemli tapınakları ve mimari zarafetiyle duyularınızı harekete geçirirken; Golden Triangle sınırına bir adım olan Chang Mai ise 13. yüzyılda kurulan bir tapınaklar şehri. 300'den fazla tapınağın yer aldığı şehir; mimarisi, doğası ve yaşamıyla göz kamaştırıcı.

Etrafınızı sarmalayan görkemli karstik dağları, güneşin doğuşunu ve batışını izleyebileceğiniz Mekong Nehri ve büyüleyici şelaleleriyle göz kamaştıran Laos'u keşfetmek için Myanmar, Tayland ve Vietnam'ın arasındaki bu küçük ama bir o kadar da büyüleyici ülkeyi keşfetmeye ne dersiniz?

FİLMLERE KONU OLAN ADA BALİ

Hindu dininin en saf ve en şiirsel şekilde yaşandığı, insanların gülümseyerek dolaştığı, geleneklerine bağlı ve başka hiçbir yere benzemeyen tropik cennetlerden bir diğeri ise Bali. İyiliğin, sağlığın ve güzelliğin ülkesi Bali, bugün 'doğaya saygılı sağlıklı yaşam", odaklı otellerinden, lüks ve romantik otellerine, gece hayatından gurme restoranlarına, tapınaklarından tasarım mağazalarına kadar her bölgesinde bambaşka deneyimler sunmaya devam ediyor. Bali'deki yaşam tarzına konu olan 'Ye, dua et, sev' isimli bir film bile çekildi. Konuklarına eşsiz bir yeniden uyanış ve ruhani bir zihinsel kaçış deneyimi yaşatan Bali, sunduğu çok çeşitli doğa harikaları ile huzurlu, iyileştiren yolculukların en sevilen destinasyonlarından.

DOĞA İLE UYUMLU BİR YOLCULUK

Muhteşem tapınakları, etkileyici tepe köyleri, yaban hayatı ve zorlu parkurları ile doğayla uyum içinde olmayı, sakinliği, sabrı ve inancı besleyen yolculuğun bir diğer adresi ise Nepal. Hayat yolculuğunuzu anlamlandıracak tüm duygu ve mücadeleleri içinde barındıran bu büyüleyici ülke, iyileştirici deneyim arayan gezginlerin de favori rotalarından. Seven Sisters sosyal girişiminde geleneksel yerel yemekleri pişirmeyi öğrenirken, Sarangkot'ta Himalayalar üzerinde güneşin doğuşunu yakalayarak, Nepal kültürünün kalbini deneyimleyebilirsiniz.

TROPİKAL İKLİMİYLE BÜYÜLEYİCİ BİR YER

Köklü tarihi geçmişi, zengin kültürel değerleri ve sıcakkanlı insanlarıyla keyif dolu bir tatil sunan Ekvador, özellikle son yıllarda çoğu gezginin kaçış noktalarından bir tanesi. Kuyana Lodge sağlıklı yaşam pratiğine başlamak için de mükemmel yerlerden biri. Yoğun tropik yağmur ormanlarıyla çevrili destinasyonların başında gelen Ekvador, sağlıktan ilham alan gezginlere bedeni besleyen, zihni yatıştıran ve ruha enerji veren birinci sınıf Spa uygulamaları ile macera dolu bir tatil deneyiminin kapısını açıyor. At sırtında Cotopaxi Ulusal Parkı'nı keşfedebilir, Ruhani Quilotoa Krater Gölü'nün etrafında yürüyüş yapabilir veya Amazon yağmur ormanlarında akarsu raftingine gidebilirsiniz.