Galatasaray 90'da 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, 45. dakikada Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada Dries Mertens ve 90. dakikada Berkan Kutlu'nun golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 34. dakikada Ryan Mendes ve 83. dakikada Markao kaydetti.

99 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray ligin 37. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

37 puanda kalan Karagümrük düşme hattından çıkamadı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL 34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL 45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.

GOL 70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.

Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

GOL 83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

GOL 90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.