Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler, 18. dakikada Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 93'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe ligin 37. haftasında derbi maçta sarı kırmızılılara konuk olacak.
Kayserispor ise haftayı 41 puanla kapattı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
GOL 18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.
25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
GOL 43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.
50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
GOL 59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.