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Putin, Sergey Şoygu'yu görevden aldı
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12 Mayıs 2024 Pazar 22:17:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 22:17:00

Putin, Sergey Şoygu'yu görevden aldı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu görevden aldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i de görevden alan Putin, Şoygu'yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. Putin, Şoygu'nun yerine ise eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi.

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Rus hükümeti istifa etmiş, hafta içi ise Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i yeniden başbakan olarak atamıştı. Mişustin'in önümüzdeki günlerde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor.

Etiketler : Putin Güvenlik Konseyi Patruşev görevden alındı Şoygu atandı
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