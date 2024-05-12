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AK Parti Grup Başkanvekili Gül açıkladı! O ilimize şehir hastanesi yapılacak
12 Mayıs 2024 Pazar 18:19:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 18:19:00

AK Parti Grup Başkanvekili Gül açıkladı! O ilimize şehir hastanesi yapılacak

Kaynak: AA

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ŞehitKamil ilçesine şehir hastanesi müjdesini verdi. Gül,"Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldik. Gaziantep'i bölgenin sağlık üssü yapmakta kararlıyız. Beykent Mahallesi'nde 800 yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 800 yataklı hastane yapılacağını bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Gül, burada, Mehmet Yılmaz ve ekibinin kentte girilmeyen mahalle ve sokak, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan çalıştığını belirterek, "Şehitkamil teşkilatı seçimi kazanmak için elinden geleni yaptı. Milletimizin bu dönem için takdiri bu oldu. Şehitkamil ilçe teşkilatının çalışmalarıyla ben inanıyorum ki önümüzdeki ilk yerel seçimlerde Şehitkamil yeniden AK Parti'ye geçecektir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Şehitkamil ilçesi için bir müjde veren Gül, "Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldik. Gaziantep'i bölgenin sağlık üssü yapmakta kararlıyız. Beykent Mahallesi'nde 800 yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılacak." diye konuştu.

Etiketler : Gaziantep Şehir Hastanesi Sağlık Üssü
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