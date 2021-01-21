Soğukta aç susuz yardım bekliyor
Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde sac levhalarla kurduğu derme çatma barakada elektrik, su ve kış günü ısınacağı bir soba olmadan hayatta kalmaya çalışan Emine Tek, yardım bekliyor.
3 çocuğunun sahip çıkmadığı Emine Nine, rüzgar ve yağmuru içeriye sızdıran barakada mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor.
Eşinin 10 yıl önce öldüğünü ve daha sonra yalnız yaşamaya başladığını anlatan 76 yaşındaki Emine Tek, "Gece yatarken korkuyorum. Dua edip yatıyorum. Bakanım yok. Oğlum vardı, 'Kimliğini gönder' dedi, göndermeyince canı sıkıldı, 'Ne halin varsa gör' dedi. Birkaç senedir gelmiyor bile. Çok üşüyorum, hastayım zaten, her yerim sakat" dedi.
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