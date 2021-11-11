VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Türkiye'de 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Baykar'ın insansız savaş uçağına Ukrayna motoru güç verecek
Başkan Erdoğan: Yatırımcılara gereken her desteği vereceğiz
Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı
Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı
Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki
Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin benzinli ve dizel araçlara veda edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
Körfez'le stratejik iş birliği
Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
11 Kasım 2021 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 18:04:00

Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Kaynak: DHA

ABONE OL

Sıcaklıklar cuma gününden itibaren artmaya başlayacak ve hafta sonu yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden 12-18 Kasım'ı içeren haftalık hava durumu raporu yayımlandı.

Rapora göre, hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve pus beklendiği belirtilerek, ilgililerin ve vatandaşın dikkatli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri istendi.

Etiketler : meteroloji türkiye mevsim normalleri hava sıcaklıkları
Müziğe el attı

Müziğe el attı
Yeni tekli heyecanı

Yeni tekli heyecanı
Düşman arıyor

Düşman arıyor
Nazar ile dönüş

Nazar ile dönüş
Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama

Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama
Aşka geldi

Aşka geldi
Komedinin doğaçlama ikilisi

Komedinin doğaçlama ikilisi
‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı
Alanya'da izdiham

Alanya'da izdiham

EN ÇOK OKUNAN HABERLER