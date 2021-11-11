Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden 12-18 Kasım'ı içeren haftalık hava durumu raporu yayımlandı.

Rapora göre, hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve pus beklendiği belirtilerek, ilgililerin ve vatandaşın dikkatli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarılarını takip etmeleri istendi.