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16 Haziran 2022 Perşembe 13:27:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 13:27:00

Seul Metaverse EXPO Fuarı'nın ana sponsoru GoArt Metaverse oldu

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Metaverse dünyasını bir araya getiren en büyük fuar olan Metaverse Expo'ya Türkiye ve ABD'de ofisleriyle faaliyet gösteren Türk yazılım şirketi RoofStacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse, ana sponsor oldu. İki ana sponsorun kabul edildiği organizasyonun diğer sponsoru ise Meta adını alan Facebook oldu.

RoofStacks CEO'su Burak Soylu, Güney Kore'nin metaverse' e önemli yatırımlar yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, GoArt Metaverse ile 2017 yılında başladıkları Web 3.0 yolculuğunun hızla devam ettiğini ve Metaverse EXPO Fuarı'na katılarak Asya pazarında önemli iş birlikleri yapmayı planladıklarını söyledi.

Burak Soylu ayrıca, Metaverse EXPO Fuarı kapsamında 16 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek olan konferansta 'Markalar ve Kullanıcılar için Web 3.0 Fırsatları' başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Burak Soylu sunumunda merkeziyetsiz ve blok zincire dayalı Web 3.0 'la her şeyin yeniden kurgulanacağını, şirketler ve devletlerin yeni iş fırsatları ve yeni yatırım alanları açısından pozisyonlarını bu teknolojilere uygun olarak alacaklarını paylaşacak ve küresel finans şirketlerinin Metaverse ile ilgili hazırladığı raporlarda yer alan değerlendirmeleri aktaracak. Ayrıca Metaverse Web 3.0 dönüşümünün markalar için hayati önemine dikkat çekerek, giderek büyüyen bu pazarda hem markalar hem de kullanıcılar için doğan fırsatları ve GoArt Metaverse ile sundukları çözümleri paylaşacak.

Metaverse yatırımlarına 200 milyar dolarlık bir fon ile destek veren Güney Kore'nin metaverse ve artırılmış gerçeklik alanında yatırım yapan şirketler için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. Meta adını alan Facebook ile birlikte Metaverse EXPO Fuarı'nın sponsor partneri olduklarını sözlerine ekleyen Soylu şöyle devam etti:

"Metaverse dünyasını bir araya getiren dünyanın en büyük fuarında Goart olarak yer almaktan ve 2017 yılında başlayan teknoloji serüvenimizi, artırılmış gerçeklik alanında yaptığımız AR-GE çalışmalarını, kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak şehirlerin dijital aynasını nasıl oluşturduğumuzu, Web 3.0'ın sağladığı imkanları markalar ile buluşturan kurgumuzu ve bu kurgunun son kullanıcıya katkılarını, G.Kore pazarı özelinde teknoloji ekosistemine anlatacağız."

GoArt Metaverse, gerçek dünya ile sanal evren arasında köprü görevi gören, kullanıcılarına macera dolu tarihi ve futuristik zaman portalları aracılığı ile zamanda yolculuk, sosyalleşme ve bilinmezi keşfetme imkanı sunan, yaşayan ve sosyal bir evrendir. Artırılmış Gerçeklik teknolojisinden yararlanılarak ve 'Move To Earn' (Harekete Geç ve Kazan) konsepti odağında oluşturulan GoArt Metaverse; sanal dünyaya saklanmış milyonlarca MTE puanını, sürpriz ödül sandıklarını ve NFT'leri toplayarak kripto para kazanmak isteyen herkese zamanda yolculuk imkanı sunuyor.

GOART Hakkında:

Roof Stacks'in, yapay zeka ve bilgisayar grafikerleri, mimarlar, sanat tasarımcıları ve yazılım mühendislerinden oluşan multidisipliner ekipleri tarafından geliştirilen GoArt Metaverse; geçmiş, şimdi ve gelecek zaman boyutunda inşa ettiği meta evreniyle, dijital literatürde kendi zaman döngüsüne sahip ilk metaverse olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar için 'zaman yolculuğu' kavramını hayalden gerçeğe dönüştüren platform, metaverse mağazacılık, NFT, gayrimenkul edinme ve metaverse kurumsal etkinlik paneli gibi zengin meta deneyimlerden oluşan kurgusal yapısıyla son kullanıcıyı içerde tutuyor. Uygulama bununla birlikte kendi ekosisteminde kullandığı kripto para birimi, NFT Market Place'i ve 'move to earn' konseptiyle ile kullanıcılara dijital bir kazanç sistemi sağlıyor. Ayrıca Metaverse'teki ilk meta kenti, kendi evreninin geçmiş zaman boyutunda, bu teknolojik alt yapıyla gerçeğinden bire bir kodlayarak yaratan GoArt, dünyada AR tabanlı geliştirilmiş aktif, kullanılır birkaç metaverse'ten biri olarak kabul görüyor.

Etiketler : RoofStacks CEO’su Burak Soylu GÜNEY KORE GoArt
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