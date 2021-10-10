Şahane bir Hastalığı yenip kitap yazdı... Şahane bir bellek

Küçük kız, 5 yıl içinde sürekli okuyarak hastalığını yendi, 'Bir Bellek Hatası' adlı bir de kitap yazdı.



OKULDAKİ ÖĞRETMENLERİ FARK ETTİ

İstanbul'da 2007 yılında doğan Elif Duru Koçal'ın, ilkokula başladığı dönemde okuma-yazma konusunda geri kaldığı gözlemlendi. Okul yetkililerinin durumu ailesine bildirmesiyle uzman doktorlara götürülen Koçal'a, yapılan bazı testlerle disleksi tanısı konuldu. Bu rahatsızlığı aşması için bol bol kitap okuması tavsiye edildi. Geçen 7 yıllık süreçte bu tavsiyeye uyarak sürekli kitap okuyan küçük kız, rahatsızlığını yendi.

ROMANI POLİSİYE-FANTASTİK TÜRDE

Kitaplarla da arkadaşlığı bu süreçte iyice güçlenen Elif Duru, 10 yaşına geldiğinde internet üzerinde bir blok sayfası açarak yazdığı kısa hikayeleri paylaşmaya başladı. Hikaye yazmayı çok sevdiğini anlayan Elif Duru, 13 yaşına geldiğinde ise "Bir Bellek Hatası" ismini verdiği polisiye-fantastik türünde romanını yazdı. Küçük kız, "Okumanın etkisiyle hastalığımı yendim, bir de roman sahibi oldum" dedi.

Elif Duru Koçal, kendisi gibi okuma-yazma zorluğu çeken çocuklara tavsiyelerde bulunarak, bu hastalığın asla geçmeyecek şekilde düşünülmemesi gerektiğini, yenmek için yöntemler bulunduğunu, yeterli destek alındığında bu sürecin çok kolay olduğunu dile getirdi.



Elif Duru'nun annesi Yeşim Koçal kızının okul öncesi dönemde ayakkabı bağcıklarını, saç tokasını bağlayamadığını, düğmelerini ilikleyemediğini fark ettiklerini ama bunun üzerine çok düşmediklerini, ilkokula başladığı dönemde ise kızının yaşıtlarından geri kaldığını gözlemlediklerini söyledi.