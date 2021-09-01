01 Eylül 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 19:00:00
Safranda ekim zamanı
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran toprakla buluştu.
Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını da alan safranın ekimi için i Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi. Safran, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşıyor.