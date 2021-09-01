Safranda ekim zamanı

Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını da alan safranın ekimi için i Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tören düzenlendi. Safran, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşıyor.

