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04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:16:00

Ramazan Bayramı'nda alınan önlemler sonuç verdi!

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda alınan önlemlerin sonuç verdiğini ve trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda alınan güvenlik önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.

"KURALLARA HEP BİRLİKTE UYALIM"

Bakan Soylu, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" açıklamasını yaptı.

"KAZA SAYISINDA YÜZDE 37 AZALIŞ GÖRÜLDÜ"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz."

Etiketler : Bakan Soylu İçişleri Bakanı sosyal medya İçişleri Bakanlığı
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