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09 Aralık 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 19:00:00

Pozitif ayrımcılık

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Otizmli olmasına rağmen, yüzme sporuyla hayata sıkı sıkıya tutunan Ülkü İlayda Sayın'ın bu tutkusu nedeniyle ailesi Ankara'dan Mersin'e taşındı.

Otizmli olmasına rağmen, yüzme sporuyla hayata sıkı sıkıya tutunan Ülkü İlayda Sayın'ın bu tutkusu nedeniyle ailesi Ankara'dan Mersin'e taşındı. Genç kız, yüzme milli takımına seçildi ay-yıldızlı mayoyu giymek için Adana'da bir spor kulübü ile anlaştı.

Ülkü İlayda kısa süre önce yeni takımıyla birlikte antrenmanlara başladı. Aynı zamanda bir polis aşığı olan Sayın'ın polislik hayali de gerçek oldu. Üniforma giyen genç kıza bröve takıldı; emniyet müdürünün makamına oturdu; mutluluk gözyaşı döktü.

Etiketler : Pozitif ayrımcılık Otizmli Ülkü İlayda Sayın
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