Pekin'de Türk kahvesi keyfi

Yunus Emre Enstitüsü, Çin'in başkenti Pekin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe, sektör temsilcileri, eğitmenler ve kahve meraklılarının olduğu Çinli konuklar katıldı.



Karşılama ve açılış konuşmasının ardından, eğitimci ve tercüman Filiz Ünal ve Enstitü ekibi, Türkiye'de kahvenin tarihinin, kültürünün, sosyal hayatta ve insan ilişkilerindeki yerinin anlatıldığı bir sunum yaptı. Sunumda ayrıca, Türk kahvesinin nasıl hazırlandığı, öğütme ve pişirme için kullanılan aletler ve servis unsurları hakkında bilgiler verildi. Çin'de eğitimini sürdüren 8. sınıf öğrencisi Lena Ekizer'in, sunum sırasında elindeki küçük kahve değirmeni ile bir köşede çekirdekleri öğütmesi, konukların ilgisini çekti. Enstitü çalışanları, geleneksel Türk kültüründe kahve hazırlamanın aile içi bir ritüel olduğu, tüm aile fertlerinin katıldığını bir şenliğe dönüştüğünü vurguladı. Kahve değirmeninin tıkırtısının eşlik ettiği sunumun ardından, konuklar ibrikteki yeni öğütülmüş kahvenin tozunu koklama ve tatma imkanı buldu. Etkinliğin ikinci bölümünde Kültür Merkezi'nin el sanatları atölyesinde kumda Türk kahvesi pişirme tekniği uygulamalı anlatıldı. Konuklar, YEE gönüllülerinden Türk vatandaşı Hacer Bahadır'ın rehberliğinde kendi kahvelerini pişirdi. Programın konuklarından, China-ZK Grup Kuşak ve Yol Girişimi Yabancı İşbirliği ve Etkileşim Merkezi yetkilisi Guo Lijun, Türk kahvesine ilişkin izlenimlerini şu sözlerle anlattı: "Yalnızca kahve içtiğimi değil, aynı zamanda bir kültürü deneyimlediğimi hissettim. Kahve içerken insanların uzun yıllar önce yaşadıkları hayatı düşündüm. Türk kahvesinin içimi hoş, damakta bir mecz hissi, farklı tatların birleştiği bir duyum bırakıyor." Pekin'deki Boom Kahve Akademisi'nden kahve eğitmeni Lydia Li de "Bu benim için buzları kıran bir etkinlik oldu. Daha önce hiç Türkiye'ye gitmedim. Kahve eğitimlerimizde Türk kahvesini ele alıyoruz fakat bir ülke kültürün derinliğini kavramak için birincil elden deneyimlemek gerekiyor. Buradaki kültürel paylaşım, bu olanağı sağladı." dedi. Türk kahvesinin daha koyu, acı ve aroma bakımında tarçın ve baharat ağırlıklı olmasını beklediğini ifade eden Li, yumuşak bir aroma ve taze bir kahve kokusuyla karşılaştığını belirtti. Li, Türk kahvesinin, kavrulmuş fındık ve çikolata tatlarının ayırt edildiği hoş bir aroması olduğu değerlendirmesinde bulundu. Pekin YEE Müdürü Tayfun Kalkan, tanıtım programının Türk kahvesinin Çin'deki bilinirliğini arttırmak olduğu, benzer tanıtımları kahve festivalleri ve fuarlarda, kahve zincirlerine, kafe ve restoran gibi işletmelere özel faaliyetlerde tekrarlayarak Türk kahvesinin raflarda, menülerde ve hanelerde daha fazla yer bulmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

