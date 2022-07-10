VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
İstanbul Valiliği su baskını mağdurlarına nakit yardımı yapacak
Sri Lanka'da Başbakanlık konutunu ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da su basan yerlerin temizliği sürüyor
Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
Çamaşır suyu içen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan göreve hazırlanıyor
Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutabiliyor
Bakan Soylu polislerle bayramlaştı: Siz demokrasinin teminatısınız
Biden'ın onay notu rekor düşük seviyeye ulaştı
Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzaydaki çöplere lazerli temizlik
Pekin'de Türk kahvesi keyfi
Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek
Toplanan atıklarla çocuk sevindirdiler
Yetim oğlaklara anne şefkati
Kuş yavrusu operasyonu
ınstagram'da bayram mesaisi!
‘Yıldız Şefler' Bodrum'da
Alkışlar Hande'ye
Hayatımın en dürüst dönemi
Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı
'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Kovid-19 vaka sayıları artışta! Maske geri mi dönecek?
10 Temmuz 2022 Pazar 20:05:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 20:05:00

Pekin'de Türk kahvesi keyfi

ABONE OL

Yunus Emre Enstitüsü, Çin'in başkenti Pekin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe, sektör temsilcileri, eğitmenler ve kahve meraklılarının olduğu Çinli konuklar katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, Çin'in başkenti Pekin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinliğe, sektör temsilcileri, eğitmenler ve kahve meraklılarının olduğu Çinli konuklar katıldı.

Karşılama ve açılış konuşmasının ardından, eğitimci ve tercüman Filiz Ünal ve Enstitü ekibi, Türkiye'de kahvenin tarihinin, kültürünün, sosyal hayatta ve insan ilişkilerindeki yerinin anlatıldığı bir sunum yaptı. Sunumda ayrıca, Türk kahvesinin nasıl hazırlandığı, öğütme ve pişirme için kullanılan aletler ve servis unsurları hakkında bilgiler verildi. Çin'de eğitimini sürdüren 8. sınıf öğrencisi Lena Ekizer'in, sunum sırasında elindeki küçük kahve değirmeni ile bir köşede çekirdekleri öğütmesi, konukların ilgisini çekti. Enstitü çalışanları, geleneksel Türk kültüründe kahve hazırlamanın aile içi bir ritüel olduğu, tüm aile fertlerinin katıldığını bir şenliğe dönüştüğünü vurguladı. Kahve değirmeninin tıkırtısının eşlik ettiği sunumun ardından, konuklar ibrikteki yeni öğütülmüş kahvenin tozunu koklama ve tatma imkanı buldu. Etkinliğin ikinci bölümünde Kültür Merkezi'nin el sanatları atölyesinde kumda Türk kahvesi pişirme tekniği uygulamalı anlatıldı. Konuklar, YEE gönüllülerinden Türk vatandaşı Hacer Bahadır'ın rehberliğinde kendi kahvelerini pişirdi. Programın konuklarından, China-ZK Grup Kuşak ve Yol Girişimi Yabancı İşbirliği ve Etkileşim Merkezi yetkilisi Guo Lijun, Türk kahvesine ilişkin izlenimlerini şu sözlerle anlattı: "Yalnızca kahve içtiğimi değil, aynı zamanda bir kültürü deneyimlediğimi hissettim. Kahve içerken insanların uzun yıllar önce yaşadıkları hayatı düşündüm. Türk kahvesinin içimi hoş, damakta bir mecz hissi, farklı tatların birleştiği bir duyum bırakıyor." Pekin'deki Boom Kahve Akademisi'nden kahve eğitmeni Lydia Li de "Bu benim için buzları kıran bir etkinlik oldu. Daha önce hiç Türkiye'ye gitmedim. Kahve eğitimlerimizde Türk kahvesini ele alıyoruz fakat bir ülke kültürün derinliğini kavramak için birincil elden deneyimlemek gerekiyor. Buradaki kültürel paylaşım, bu olanağı sağladı." dedi. Türk kahvesinin daha koyu, acı ve aroma bakımında tarçın ve baharat ağırlıklı olmasını beklediğini ifade eden Li, yumuşak bir aroma ve taze bir kahve kokusuyla karşılaştığını belirtti. Li, Türk kahvesinin, kavrulmuş fındık ve çikolata tatlarının ayırt edildiği hoş bir aroması olduğu değerlendirmesinde bulundu. Pekin YEE Müdürü Tayfun Kalkan, tanıtım programının Türk kahvesinin Çin'deki bilinirliğini arttırmak olduğu, benzer tanıtımları kahve festivalleri ve fuarlarda, kahve zincirlerine, kafe ve restoran gibi işletmelere özel faaliyetlerde tekrarlayarak Türk kahvesinin raflarda, menülerde ve hanelerde daha fazla yer bulmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Etiketler : türk kahvesi pekin çin tanıtım
90'lar plağı

90'lar plağı
30 yıl sonra ‘Masum Değiliz'

30 yıl sonra ‘Masum Değiliz'
37 yıl sonra aynı poz

37 yıl sonra aynı poz
Kolunda servet taşıyor

Kolunda servet taşıyor
Herkes haddini bilecek

Herkes haddini bilecek
Cemre'siz tatil

Cemre'siz tatil
Atiye mezun etti

Atiye mezun etti
Gülşen Bubikoğlu benzerliği

Gülşen Bubikoğlu benzerliği
Aile saadeti

Aile saadeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX