Paraşütle atlayıp hediye dağıttı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı. Amanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı. 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.