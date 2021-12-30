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30 Aralık 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 17:30:00

Paraşütle atlayıp hediye dağıttı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı. Amanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı. 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Etiketler : Paraşütle atlayıp Hatay İskenderun İlker Özgüven
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