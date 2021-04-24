  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
24 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den tepki
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi
Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patriği Maşalyan'a mesaj
'Teröristlere ait 400'den fazla hedef vuruldu'
Thodex, VeBitcoin derken bir tane daha! Erişilemiyor...
MİT ve TSK'nın ortak başarısı: Etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığından dünyaya net mesaj: "Boyun eğmeyeceğiz"
Irak'ın kuzeyinde Kaplan Pençesi Harekatı
İyileşiyorum
Koronavirüs aşısı vuruldu
Dijitalde talk şovla geliyor
Google'dan indirim takibi
Kuzu kurtarma operasyonu
Lösemili Ada'ya şarkılı destek
Ringde ikiz şampiyonlar
Ağlayan gelini koparan yandı! Cezası 80 bin lira
İran iki ülkeye uçak seferlerini durdurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti
HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!
FETÖ'nün mezarlığı faaliyete geçti! Görgü tanığından şok açıklama
300'üncü teslimat da gerçekleştirildi
Terör devleti İsrail'den Filistin'e hava saldırısı
24 Nisan 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 18:30:00

Öğretmenin görev aşkı! Çocuklarıma her şey feda

ABONE OL

Ankara'da öğretmenlik yapan Mustafa Yeşilyurt, annesi koronavirüse yakalanınca Erzurum'a gidip onun yanında refakatçi kalmaya başladı. Hastane odasına EBA sistemini kuran Mustafa öğretmen, 40 öğrencisine her gün 6 saat ders anlatmayı sürdürüyor.

Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki Şehit Erhan Ar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yeşilyurt (45), Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören annesi Esengül Yeşilyurt'un yanında refakatçi olarak kalıyor. Odadan çıkamayan Yeşilyurt, EBA sistemi ile her gün öğrencilerine ders anlatıyor.

MAHMUT HOCA HAKLIYMIŞ

40 öğrencisine günde 6 saat ders veren Mustafa Öğretmen, "Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Bu sözlerin doğruluğunu şimdi salgın zamanı yaşayarak anladık" diye konuştu.

Dersini bitirir bitirmez 60 yaşındaki annesi Esengül Yeşilyurt ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, "Annemin yanında kaldım ama testim hep negatif çıktı. Çok şükür tedavi sürecini tamamlayan annemin de son testi negatif. Birkaç gün sonra taburcu olacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : öğretmen koronavirüs mustafa yeşilyurt
Nazlı için 8 psikologdan destek!

Nazlı için 8 psikologdan destek!
Kalp Yarası'nda buluştular

Kalp Yarası'nda buluştular
'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde

'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde
Babaya özlem

Babaya özlem
Kanarya Adaları'na uçtu

Kanarya Adaları'na uçtu
5 bin kitaplık kütüphane

5 bin kitaplık kütüphane
Deniz üstünde artistlik hareketler

Deniz üstünde artistlik hareketler
Aşkın kıyameti sette!

Aşkın kıyameti sette!
Evini spor salonuna çevirdi

Evini spor salonuna çevirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER