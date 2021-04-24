Öğretmenin görev aşkı! Çocuklarıma her şey feda

Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki Şehit Erhan Ar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yeşilyurt (45), Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören annesi Esengül Yeşilyurt'un yanında refakatçi olarak kalıyor. Odadan çıkamayan Yeşilyurt, EBA sistemi ile her gün öğrencilerine ders anlatıyor.



MAHMUT HOCA HAKLIYMIŞ



40 öğrencisine günde 6 saat ders veren Mustafa Öğretmen, "Hababam sınıfında geçen Mahmut Hoca'nın bir repliği vardı. 'Okul sadece dört duvarı olan bir yer değil, yerine göre bir orman hatta dağ başı bile olabilir' diyordu. Bu sözlerin doğruluğunu şimdi salgın zamanı yaşayarak anladık" diye konuştu.

Dersini bitirir bitirmez 60 yaşındaki annesi Esengül Yeşilyurt ile ilgilenen ve ona kitap okuyan Mustafa Yeşilyurt, "Annemin yanında kaldım ama testim hep negatif çıktı. Çok şükür tedavi sürecini tamamlayan annemin de son testi negatif. Birkaç gün sonra taburcu olacağız" ifadelerini kullandı.