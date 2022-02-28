Öğrencisinin eliyle şifa buldu

Göğsünde ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran emekli öğretmen Emin Kahveci (69), 30 yıl önce öğrencisi olan doktorun yaptığı açık kalp ameliyatıyla şifa buldu. Öğretmeninin ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişçi 'Eğitimcilerimizin hakkı ödenmez, onlar için ne yapsak az' dedi.

