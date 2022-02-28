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28 Şubat 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 18:00:00

Öğrencisinin eliyle şifa buldu

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Göğsünde ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran emekli öğretmen Emin Kahveci (69), 30 yıl önce öğrencisi olan doktorun yaptığı açık kalp ameliyatıyla şifa buldu.

Göğsünde ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran emekli öğretmen Emin Kahveci (69), 30 yıl önce öğrencisi olan doktorun yaptığı açık kalp ameliyatıyla şifa buldu. Öğretmeninin ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişçi 'Eğitimcilerimizin hakkı ödenmez, onlar için ne yapsak az' dedi.

Etiketler : Öğrencisinin eliyle şifa buldu Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi emekli öğretmen Emin Kahveci
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